Visma-Lease a Bike trekt duidelijke conclusie na tijdverlies van Vingegaard op Evenepoel

Jonas Vingegaard kende in de 17de etappe van de Tour een mindere dag, de Deen moest wat tijd toegeven op Pogacar en vooral Evenepoel. Toch panikeert Merijn Zeeman nog niet.

Bij de aanval van Tadej Pogacar op de voorlaatste beklimming kon Jonas Vingegaard niet volgen, ook Remco Evenepoel ging de Deen voorbij. In de afdaling kwam alles weer samen, maar Evenepoel versnelde nog op de laatste beklimming.

Evenepoel pakte uiteindelijk ook twaalf seconden terug op Vingegaard. "Dankzij ons team hebben we de schade beperkt", zei sportief directeur Merijn Zeeman bij WielerFlits. "Als Jonas vandaag een minuut verliest omdat hij die slotklim alleen op moet, dat zou pas een teleurstelling zijn."

Alpen liggen Vingegaard beter

Toch panikeert Zeeman niet, want deze rit was een explosieve finale. "Vrijdag hebben we weer de eerste grote, zware bergetappe. Dan moeten we zien hoe ze zich tot elkaar verhouden", zei de Nederlander.

Vrijdag staat de eerste bergrit in de Alpen op het programma. Dan moeten de renners over de Col de Vars (18.9 km aan 5.6%), Cime de la Bonette (23.1 km aan 6.8%) en slotklim Isola 2000 (16.1 km aan 7.1%).

"Dan zijn we op een heel ander parcours", stelde Zeeman. "Maar goed, vandaag was Evenepoel heel sterk, en Pogacar ook. Laten we hopen dat de verhoudingen vrijdag weer anders liggen."