🎥 Het is weer Wout van Aert die ze zo gek krijgen voor een ludieke uitdaging tijdens Tour de France: "Meen je dat?"

Wout van Aert, de man die altijd wel te vinden is voor een gekke uitdaging. Of de Tour de France nu bezig is of niet.

Het bijzondere moment is gedeeld op Instagram. Bert De Backer legde voorafgaand aan een Pyreneeëenrit uit het voorbije weekend aan Wout van Aert uit wat de bedoeling was. Sporza-medewerker Bavo Mortier had van Sep Vanmarcke de uitdaging gekregen om 20 pushups te doen tegen een profrenner. Er hing ook iets aan vast.

Als het Mortier lukte, mocht hij tijdens Parijs-Roubaix van 2025 mee in de ploegwagen zitten bij Vanmarcke. De vraag was dan uiteraard of Van Aert het zag zitten om die prof te zijn. "Het is wel heel verleidelijk, maar het is wel warm", was zijn eerste reactie. De Backer stelde vervolgens voor om het in de schaduw te doen aan de bus.

Van Aert verbaast De Backer

Waarna Van Aert instemde. De Backer kon het amper geloven. "Meen je dat?" Jawel, hoor. De rest is geschiedenis. Van Aert deed de 20 pushups en vertrok nadien voor een zware bergrit in de Tour de France. "Ik heb er nu al spijt van", zei hij nog bij het wegrijden. Dat kon de pret bij Mortier en De Backer uiteraard niet bederven.

Wout van Aert is ook tijdens de koers de man die wel voor een uitdaging te vinden is. Victor Campenaerts verleidde hem om mee te woefen in het begin van de etappe, nadat diens ploegmaat Brent Van Moer daar geen zin in had. 'Zoek maar een andere zot", zei die. Het moet lukken dat die zoektocht dan eindigde bij WVA.

Van Aert en zijn gekke momenten

De Belg van Visma-Lease a Bike had ook eens in gedachten om in een ontsnapping te gaan met Magnus Cort in één van de lastige ritten, maar mocht niet van zijn ploeg.