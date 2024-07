Lotte Kopecky baalt en blijft met gemengde gevoelens achter na tweede plaats in de Giro

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lotte Kopecky is er niet in geslaagd om in de slotrit van de Giro nog de roze trui af te snoepen van Elisa Longo Borghini. De wereldkampioene probeerde nog wel, maar moest tevreden zijn met de puntentrui.

Slechts één seconde was het verschil tussen Kopecky en Longo Borghini voor de slotrit van de Giro. De wereldkampioene had dus genoeg aan de bonificaties aan de streep voor de top drie als ze voor Longo Borghini eindigde. "Maar het was heel moeilijk om de etappe te controleren", moest Kopecky toegeven bij Sporza. "Iedereen probeerde weg te raken, wat natuurlijk hun recht is." Drie vluchters bleven weg en konden sprinten voor de zege. Dubbel gevoel bij Kopecky na Giro Kopecky moest dus nog een seconde voor Longo Borghini eindigen als ze de Giro nog wilde winnen. Ze maakte het de Italiaanse moeilijk in de slotkilometer, maar kraakte uiteindelijk zelf. Longo Borghini sprintte Kopecky uit het wiel. "Het was een leuk gevecht en uiteraard is het geen schande om te verliezen van Elisa. Ze is een geweldige renster, ik heb veel respect voor haar", zei Kopecky nog. Ze was gekomen voor een ritzege, maar werd net als in de Tour tweede. Toch bleef Kopecky met gemengde gevoelens achter. "Als je zo dicht bij de eindzege van de Giro bent, wil je ook winnen. Het is dus een beetje zuur. Maar ik moet ook trots zijn op het team en op mezelf."