Pogacar bijt stevig van zich af na uitspraak over Vingegaard: "Onzin"

Op twee dagen na draagt Tadej Pogacar al de hele Tour lang de de gele trui. De Sloveen ziet daar vooral voordelen in.

Tadej Pogacar staat bekend om zijn agressieve manier van koersen. Denk maar aan de Strade Bianche, waar Pogacar al op meer dan 80 kilometer van de streep solo ging. Ook in Luik-Bastenaken-Luik reed Pogacar zo'n 35 kilometer solo.

Ook in de Tour houdt Pogacar zich niet in. In de vierde etappe viel Pogacar op de Galibier aan, op zo'n kilometer van de top. De Sloveen reed Evenepoel, Vingegaard en co op iets meer dan een halve minuut.

Pogacar over intelligent koersen in de Tour

In de graveletappe viel Pogacar ook enkele keren aan, terwijl Vingegaard enkel maar volgde. De Deen manier van koersen van de Deen wordt dan ook slimmer genoemd. "Intelligent koersen of niet, het is onzin", zei Pogacar bij ITV Cycling.

"Op dit moment heb ik de gele trui. Wat mij betreft is dat intelligent: de leiderstrui hebben, met een mooie voorsprong. In de Ronde van Frankrijk is koersintelligentie belangrijk, maar je moet vooral goede benen hebben om de Tour te winnen."

Toch werd Pogacar de voorbije twee jaar geklopt door de tactiek van Visma-Lease a Bike en Vingegaard. De Sloveen kraakte telkens, het is maar de vraag of hij dat dit jaar kan vermijden.