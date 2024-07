Lotte Kopecky maakt met nieuwe tweede plaats ook indruk bergop, feestje compleet bij SD Worx na zege teamgenote

Lotte Kopecky was aan de Giro d'Italia Women begonnen met een paar mooie ereplaatsen. Om evengoed of zelfs beter te doen, zou ze na die tijdrit en sprintersrit wel haar betere benen moeten aanspreken. Het werd in Toano een nieuwe ereplaats voor Kopecky, haar teamgenote Fisher-Black won.

Met een eerste echte beklimming aan het eind van rit 3 konden de klimmers in de Giro d'Italia Women zich in de handen wrijven. Na het vertrek in Sabbioneta duurde het niet lang of het zou tot een eerste valpartij komen. Asencio en Bariani trokken er zich weinig van aan en kozen het hazenpad. Ze werden echter ook snel weer gegrepen.

De aanval van Wiel - mooie naam voor een wielrenster - was eveneens vruchteloos. Dan was de poging van Roy en Pirrone beter. Roy zette zelfs even solo door, maar ook zij werd met de slotklim in zicht tot de orde geroepen. De klassementsvrouwen verlekkerden zich immers op hun kans en de boel werd aardig uitgedund.

Kopecky geeft uitstekende indruk

Ook voor Sanne Cant ging het al gauw te rap. Lotte Kopecky gaf wel nog een uitstekende indruk, ook toen er nog maar 20 rensters vooraan overbleven. Uttrup Ludwig moest er wel af nadat Mavi Garcia het tempo verhoogde in de slotkilometers. De Spaanse was sterk, want ze had nadien ook nog een extra versnelling in de benen.

Met Fisher-Black sprong een teamgenote van Kopecky naar haar toe. De Nieuw-Zeelandse ging zelfs erop en erover. De winst was voor haar, het feestje bij SD Worx-ProTime was compleet. Kopecky had immers nog een ferme jump in huis en eindigde als tweede.