Misplaatst of niet? Armstrong durft dopinginsinuaties aan te halen en is hard voor Pogacar: "Grootste fout uit carrière"

Lance Armstrong is niet voor het eerst bijzonder hard voor Tadej Pogacar. Dat uitgerekend de Amerikaan naar dopinginsinuaties verwijst, is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk.

"Tadej Pogacar is een exceptionele atleet, de beste renner in deze sport", benadrukt Armstrong in The Move dat hij fan is van de Sloveen. Tegelijkertijd is Armstrong in de loop van deze Tour al kritisch geweest voor zijn koerswijze, zijn overdaad aan aanvalslust. Dan moest de zegetocht op Isola 2000 er zelfs nog aankomen.

"Ik heb ook in die positie gezeten. Ik dacht vroeger: het is een wielerwedstrijd, er komt geld bij te kijken. Ja, het is een wielerwedstrijd, maar het is ook een politieke campagne. Geef andere mensen geen reden om je te haten. Als dat te sterk uitgedrukt is: geef hen geen reden om jou niet graag te hebben." Armstrong stopt daar niet.

Armstrong spreekt over dopingbeschuldigingen

"Ik zal nog een stap verder gaan naar het belangrijkste deel: geef hen geen reden om je in twijfel te trekken." Duidelijk een verwijzing naar dopingbeschuldigingen die wel eens aan het adres van Pogacar gericht kunnen worden. Dat uitgerekend Armstrong dit naar voren schuift, zal bij velen toch wel de wenkbrauwen doen fronsen.

"Als mensen denken: hou durft hij het hier uitgerekend over hebben? Jullie hebben gelijk, ik zit in een unieke positie om het erover te hebben. Wat we gezien hebben, is de grootste fout uit zijn carrière. Dit is een enorme, onnodige fout. De teams willen het niet zijn, de fans willen het niet zien." Uitgezonderd de Slovenen dan.

Pogacar geeft critici gesprekstof

Armstrong benadrukt het belang om critici geen reden te geven om je integriteit in twijfel te trekken. "Dat heeft hij wél gedaan", zegt hij over Pogacar.