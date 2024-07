Concurrent lacht Wout van Aert vierkant uit: "Wens hem heel veel succes"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert testte een vol voorwiel op het olympische parcours in Parijs. Concurrent Joshua Tarling denkt er hetzijne van.

Op de piste worden volle voor- en achterwielen veel gebruikt omdat daar van wind weinig tot geen sprake is. In het tijdrijden zie je het zelden, maar Wout van Aert ging er woensdag dus wel mee trainen op het tijdritparcours in Parijs.

Van Aert denkt er ook effectief aan om met het volle voorwiel te starten. Al zal dat wel afhangen van hoeveel wind er effectief zal zijn zaterdag. In Parijs wordt er tijdens de tijdrit regen verwacht, de wind zou meevallen.

Tarling gelooft niet in geheim wapen Van Aert

Concurrent Joshua Tarling, die zowel op de piste als in het tijdrijden een specialist is, houdt het bij een voorwiel met spaken. Hij fronst dan ook de wenkbrauwen bij het volle voorwiel dat Van Aert wil gebruiken.

"Ik wens hem veel succes. Het is slim als hij denkt dat er iets te winnen valt. Als hij het getest heeft, moet hij ervoor gaan. Ik weet dat de eerste en laatste vijf kilometers hobbelig zijn, dat is zo lastig op een zo'n wiel", zegt hij bij In de Leiderstrui.

Zelf heeft Tarling nog nooit buiten met een vol voorwiel gereden. Hij voorspelt dan ook dat de bochten een probleem worden voor Van Aert. "Die bochten zijn snel, je moet daar echt alles uit de kast moeten halen."