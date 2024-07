Evenepoel, Van Aert én Kopecky klagen steen en been: Parijs gaat stevig de mist in

De olympische tijdrit wordt afgewerkt op een stadsparcours in de Franse hoofdstad Parijs. En daar hadden de Belgen Van Aert, Evenepoel en Kopecky toch op beter gehoopt.

Woensdag verkenden de Belgen het parcours van de tijdrit al eens. Wout van Aert en Remco Evenepoel legden het parcours 32,4 kilometer elk drie keer af. Hun eerste indrukken waren niet al te best.

Hij noemde de eerste en laatste vijf kilometer "shit roads." "Het is jammer dat het wegdek in het begin en op het einde zo slecht is (zie foto, nvdr.). We hadden toch gehoopt dat ze nieuw asfalt zouden leggen, zeker voor zo’n evenement in zo'n grote stad", zegt Evenepoel bij HLN.

Van Aert en Kopecky geven Evenepoel gelijk

Evenepoel heeft normaal meer het hart op de tong dan Van Aert of Kopecky, maar ook zij moesten de wereldkampioen tijdrijden gelijk geven over wat het parcours van de olympische tijdrit in Parijs betreft.

"Ook mij verraste het. Het is niet meteen wat je verwacht op een groot event als de Olympische Spelen", zei Van Aert. Vooral omdat veel putten overschilderd zijn en die dus moeilijk op te merken zijn.

Lotte Kopecky uitte ook haar op het parcours in Parijs. "Het wegdek ligt er niet overal goed bij. Het is opletten voor de putten", zei de Belgische kampioene tijdrijden bij Sporza. De Belgen weten waaraan ze zich mogen verwachten.