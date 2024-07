De dopinginsinuaties vliegen ons weer om de oren: Adrie van der Poel spreekt er klare taal over

Ze zijn terug van nooit echt helemaal weggeweest: de dopinginsinuaties. Adrie van der Poel heeft er een duidelijke mening over;

Na een spetterende Tour de France, gedomineerd door Tadej Pogacar, staan verschillende stemmen er sceptisch tegenover of dit allemaal wel kan zonder dopinggebruik. Dat er recoreds gebroken worden van vroegere dopingzondaars doet de wenkbrauwen fronsen. Adrie van der Poel reageert hierop bij Cyclism'Actu.

De Nederlander is niet blind voor het dopinggebruik uit het verleden in het wielrennen. "Het is in het verleden gebeurd, dat doet praten over vandaag en over de toekomst. Zelf hoop en geloof ik dat de wielersport clean is." Op welke basis? "Bepaalde dingen zijn veranderd, zoals de traingen, de fietsen, de hoogtestages."

Adrie van der Poel wijst op evolutie

Dat valt echt niet te weerleggen: de wielersport is enorm geëvolueerd. "In onze tijd ging het er anders aan toe. Nu zijn er renners die klaar zijn voor een wedstrijd met maar heel weinig koersdagen in de benen. In onze tijd moest je koersen rijden om in vorm te geraken." Dat zijn haast volledig tegenovergestelde benaderingen.

Kortom: het wielrennen anno 2024 is met niets meer te vergelijken met tien, twintig of dertig jaar geleden, laat staan met vijftig jaar geleden. Het is nog altijd een sport met een atleet op een fiets, maar daar houdt de vergelijking ook op. De vader van Mathieu van der Poel zou dat dan ook niet constant in twijfel trekken.

De conclusie van Van der Poel

Daar is niemand bij gebaat. "Vele zaken zijn veranderd, dat moet moet je accepteren", is de logische conclusie van Adrie van der Poel.