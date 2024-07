Armstrong en Wiggins halen zwaar uit naar Tadej Pogacar: "Hallucinant, complete nonsens, het is geen lachertje"

Het koersgedrag van Tadej Pogacar in Tourrit 11 zal wel nog wat nazinderen. Met Armstrong en Wiggins hebben alvast twee ex-atleten die vertrouwd zijn met de Tour kritiek geuit.

De analisten in de podcast van The Move stonden versteld waarom Pogacar überhaupt had aangevallen, met een voorsprong van meer dan een minuut in het klassement. Het vrank en vrij koersen van Pogacar kan dus ook nadelen met zich meebrengen. Bradley Wiggins roept hem om om serieuzer met de situatie om te gaan.

© photonews

"Je kan je derde Tour de France winnen. Het is geen spelletje, je moet niet kinderachtig gaan koersen. Hij staat op het punt om geschiedenis te schrijven. Hij kan de eerste renner worden die de dubbel Giro-Tour pakt sinds Pantani. Het is geen lachertje. Ik denk niet dat Vingegaard bang is van Pogacar, het is het omgekeerde."

Ook de communicatie van Pogacar wordt op de korrel genomen. In het interview na die etappe zei de gele trui dat het een goede dag voor Vingegaard was, maar ook een goede dag voor zichzelf. Lance Armstrong kon niet geloven wat hij hoorde. De Amerikaan stoorde zich aan die uitleg, die volgens hem kant noch wal raakte.

© photonews

"Het was hallucinant. Dat was een verschrikkelijke dag voor hem, wat hij ook mag zeggen in het flashinterview. Dat interview was complete nonsens. Dat was geen goede dag voor hem, ondanks wat hij zei."