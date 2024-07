Eddy Merckx velt zijn oordeel over Tour van Evenepoel en noemt ook nog één werkpunt

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel is bij zijn debuut in de Tour meteen derde geworden. Eddy Merckx ziet een mooie toekomst, maar ook nog een werkpunt voor Evenepoel.

Jurgen Van den Broeck schoof enkele jaren na de Tour van 2010 op van de vijfde naar de derde plaats, daarvoor was het al van 1981 en Lucien Van Impe geleden dat er nog eens een Belg op het podium stond van de Tour.

Evenepoel werd ook als eerste Belg ooit, het klassement bestaat sinds 1975, eindwinnaar van het jongerenklassement. En Evenepoel pakte ook een eerste ritwinst in de Tour met zijn zege in de eerste tijdrit.

"Voor Remco moet die derde plaats een grote voldoening zijn", zegt Eddy Merckx bij Het Nieuwsblad. Hij vindt dat Evenepoel bewezen heeft dat hij mee kan in het gebergte, wellicht liggen de Franse bergen hem zelfs beter dan die in Italië en Spanje.

Werkpunt en hoop voor Evenepoel

Toch ziet Eddy Merckx vooral in het gebergte nog een werkpunt voor Evenepoel. "Hij heeft het zaterdag geprobeerd, wat niet slecht was." Vingegaard was beter, terwijl de Deen ook niet de perfecte voorbereiding kende.

"Remco heeft me in positieve zin verrast. Hij heeft iedereen laten zien dat hij drie weken lang op hetzelfde niveau kan presteren. Ik hoop dat Remco op een dag de Tour kan winnen. Ik hoop, samen met alle Belgen, dat de jaren van Remco in de Tour nog eraan komen", besloot Merckx.