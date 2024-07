Jonas Vingegaard komt met verrassende uitleg na nieuw tijdverlies op Tadej Pogacar

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Jonas Vingegaard heeft opnieuw tijd verloren op Tadej Pogacar en volgt nu op bijna twee minuten. Toch geven ze bij Visma-Lease a Bike de Tourzege nog niet op.

Bij Visma-Lease a Bike hadden ze tijdverlies verwacht in deze etappe, maar 39 seconden plus 4 bonificatieseconden was toch meer dan ze verwacht hadden. Vingegaard moet nu bijna twee minuten goedmaken op Pogacar.

"Het was een heel sterke aanval van Tadej, maar ik kan eerlijk gezegd niet ontgoocheld zijn over mijn eigen prestatie. Ik heb een sterke rit gereden", zei Vingegaard bij Sporza. De Deen blijft dus vertrouwen hebben.

Vingegaard tankt vertrouwen ondanks tijdverlies

Dat vertrouwen heeft hij omdat het parcours in het voordeel was van Pogacar. De laatste kilometers waren vlakker en soms bergaf, waardoor Pogacar zijn kracht meer kon gebruiken. Daar verloor Vingegaard de meeste tijd.

"Op de steile stukken kon ik wat terrein goedmaken. Dat geeft vertrouwen voor morgen, want dan wordt het een andere beklimming", zei Vingegaard. Dan eindigt de etappe op Plateau de Beille (15.7 km aan 7.8%).

Vingegaard vond dat hij zelfs een beter gevoel had dan de etappe over de Galibier, toen hij ook zo'n 40 seconden verloor op Pogacar. "Of ik de Tour nog kan winnen? Zeker", blijft de Deense titelverdediger strijdvaardig.