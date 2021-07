Zwitserse triomftocht in het mountainbiken bij de vrouwen: goud, zilver en brons

Zwitserland heeft het mountainbiken bij de vrouwen op de Olympische Spelen gedomineerd. Ze pakten goud, zilver en brons.

De Zwitserse vrouwen hebben het mountainbiken op de Olympische Spelen enorm gedomineerd. Ze vulden het volledige podium.

Op Jolanda Neff stond er gewoon geen maat. Zij reed haast van start tot finish alleen op kop, met ruime voorsprong op haar twee landgenoten.

Frei en Indergand vochten onder elkaar uit wie zilver pakte. Het was Frei die zilver pakte, het brons was voor Indergand.

Onze landgenote Githa Michiels werd uit koers genomen omdat haar achterstand te groot was. Michiels was in de openingsronde gevallen en verloor tien minuten. Vooraleer ze gedubbeld werd moest ze stoppen.