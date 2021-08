Wielerwereld opgeschrikt door plotselinge dood van baanwielrenster

De Nieuw-Zeelandse baanwielrenster Olivia Podmore is overleden. Ze werd 24 jaar.

Vlak voor het nieuws van haar overlijden er kwam had Podmore nog een verontrustende post op sociale media geplaatst. Daarin had ze het over de twee kanten van het leven als topsporter.

De post in ondertussen verwijderd van Instagram. “Sport is een geweldige uitlaatklep voor veel mensen. Het is een strijd, een gevecht, maar ook zo vreugdevol”, stond er te lezen volgens TVNZ.

“Het gevoel van winnen valt met niets te vergelijken. Maar het gevoel van verliezen, niet geselecteerd worden wanneer je je wel kwalificeert, geblesseerd raken of niet binnen het hokje van de maatschappij passen: ook dat is met geen enkel ander gevoel te vergelijken.”

De wielerbond van Nieuw-Zeeland reageert verdrietig op het nieuws. “Olivia was een zeer geliefd en gerespecteerd coureur binnen het team. Op dit moment steunen we onze staf en onze renners, de wielergemeenschap en iedereen die dicht bij haar stond. Cycling New Zealand leeft mee met de familie van Olivia en vraagt de media om de privacy van haar familie, vrienden en van andere renners te respecteren”, klinkt het in een reactie.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.