Bondscoach geeft zijn mening over forfait van Mathieu van der Poel voor WK mountainbiken

Bondscoach Gerben de Knegt steunt de beslissing van Mathieu van der Poel om het WK mountainbiken links te laten liggen.

Het was geen gemakkelijke beslissing, maar Van der Poel koos ervoor om niet deel te nemen aan het WK mountainbiken. De Nederlander ondervindt nog hinder van een rugblessure.

“Ik heb hem de afgelopen anderhalve week dagelijks gesproken”, zegt De Knegt aan AD. “De ene dag ging het beter dan de andere, maar het is wel duidelijk dat het niet super gaat en dat hij zeker niet in topvorm is.”

De pijn heeft niks te maken met de val op de Olympische Spelen. “Het speelt al langer. Toen Mathieu in Tokio aankwam had hij het ook al over zijn rug, dat het niet helemaal onder controle was. De val op de Spelen was niet de oorzaak van zijn rugproblemen nu, maar het heeft zeker niet meegeholpen.”

Van der Poel gaf wel aan zijn eindzege in de Benelux Tour te verdedigen. “Ik snap dat hij verder kijkt dan het WK mountainbiken, neem nou maar een keer goed rust om te herstellen. In de Benelux Tour kan hij ook iets meer low profile opstarten dan op het WK mountainbike. Daar moet hij meteen met de billen bloot, een zevende plek zou dan voor de buitenwereld niet goed genoeg zijn.”