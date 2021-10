Jens Schuermans doet er nog een Belgische mountainbiketitel bij, hegemonie Michiels doorbroken

In het mountainbike is het BK afgewerkt. Jens Schuermans en Githa Michiels waren de favorieten bij respectievelijk de mannen en de vrouwen. Schuermans maakte de verwachtingen opnieuw waar, Michiels slaagde daar mede door fysieke last niet in.

De beste Belgische mountainbikers en mountainbikesters zakten af naar Houffalize om te strijden voor de nationale titel. Schuermans verdedigde zijn titel bij de mannen en deed dat met brio. Halfweg koers liet hij Daan Soete en Pierre de Froidmont achter. Dat waren zijn belangrijkste uitdagers voor de Belgische titel. Ze zagen Schuermans niet meer terug. Aan de aankomst had Schuermans een voorsprong van anderhalve minuut op Daan Soete. De veldrijder pakte dus wel zilver in het mountainbike. VALPARTIJEN SCHADEN MICHIELS Bij de vrouwen was er wel een verrassing. Een BK bij de dames, dat staat de laatste jaren gelijk aan een titel voor Githa Michiels. Niet dit jaar. Door de naweeën van valpartijen eerder dit seizoen kan Michiels onvoldoende kracht zetten en ook nu kwam ze vroeg in de wedstrijd ten val. Michiels kon de jonge Detilleux weinig weerstand bieden, zij bleef de titelverdedigster liefst vier minuten voor.