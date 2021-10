UPDATE: De Ketele en De Vylder loodsen ons land naar derde EK-zilver, Degrendele top vijf in keirin

De laatste dag van het EK baanwielrennen is aangebroken, met De Ketele, De Vylder, Degrendele, Bossuyt en De Clercq die nog voor België in actie kwamen. De Ketele en De Vylder boekten het strafste resultaat: zij veroverden zilver in de puntenkoers bij de mannen.

Het was een chaotische en zware ploegkoers bij de vrouwen waar Bossuyt en De Clercq aan meededen. De impact daarvan ondervonden ze ook. Ze verzamelden slechts één puntje en speelden dus geen grote rol van betekenis. Het Belgische duo moest zo vrede nemen met de tiende plaats. De Europese titel ging naar Katie Archibold en Neah Evans van Groot-Brittanië. Met Nicky Degrendele was de kans op een goed resultaat in de keirin groter. Ze begon met een tweede plaats in haar reeks. In de halve finale kende ze enig geluk. Drie concurrentes kwamen ten val, Degrendele kon net in de top drie eindigen. Degrendele ging voluit haar kans in de finale. Bij het manoeuvreren kwam ze wat ingesloten te zitten: het werd een verdienstelijke vijfde plaats. Update: Kenny De Ketele en Lindsay De Vylder deden het nog beter in de ploegkoers bij de mannen. Halfweg lagen ze al op schema om een medaille te pakken. Daarin slaagden ze ook: het Belgische duo schoof nog één positie op en werd tweede. De Europese titel in de ploegkoers ging naar Nederland.