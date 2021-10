Mountainbikers Schuermans en Claes doen mee aan de loodzware Cape Epic

Mountainbikers met lef gevraagd voor deelname aan de loodzware Cape Epic. Jens Schuermans en Frans Claes behoren zeker tot deze categorie. Beide Belgische mountainbikers verschijnen aan de start van de rittenkoers door Zuid-Afrika.

Dat meldt Sporza. De Cape Epic staat in de mountainbikewereld bekend als een iconische en loodzware wedstrijd, zowel fysiek als mentaal. Het is tevens een wedstrijd voor duo's: Schuermans en Claes gaan er samen het beste van maken.

TOP VIJF

Schuermans was op de Olympische Spelen in de cross-country nog achttiende. De Cape Epic, dat belooft wel iets speciaal te worden. Schuermans gaat dan ook voor een beter resultaat en droomt van de top vijf in Zuid-Afrika.

Frans Claes moest revalideren nadat hij enkele weken geleden verschillende breuken oploopt, maar geraakt toch ook tijdig fit voor de Cape Epic. Die gaat zondag van start en zal acht dagen in beslag nemen.