Gekneusde ribben spelen Frans Claes parten in de Cape Epic maar hij en Schuermans houden stand

De Cape Epic is op zich al zwaar genoeg. Fysieke klachten blijven beter achterwege maar Frans Claes heeft er momenteel wel mee te kampen. Hij heeft last van gekneusde ribben. Voorlopig zet hij, samen met Jens Schuermans, moedig door.

"Mijn ribben zijn stevig gekneusd na mijn val in de eerste etappe. Al van bij de start kon ik niet volgen, ook al reed het peloton amper zo’n 30 kilometer per uur", zei Claes over de vijfde etappe. "Ik kon gewoon niet ademen door de pijn."

Opgeven staat niet in zijn woordenboek. "Deze blessure maakt de Cape Epic wel dubbel zo zwaar natuurlijk. De voorbije dagen heb ik niet extreem veel plezier beleefd aan de wedstrijd. Ik hoop dat het weekend alsnog beterschap brengt."

Desondanks gaan Claes en Schuermans er niet op achteruit in het klassement. Het Belgische duo blijft de twaalfde plaats bekleden.