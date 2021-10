Lotte Kopecky mag zichzelf wereldkampioene noemen: "Regenboogtrui maakt heel veel goed"

Daar stond ze dan te pronken op het podium in Roubaix, Lotte Kopecky. Als wereldkampioene. Dat is ze voor het eerst in haar carrière op een individueel nummer. Kopecky beheerste de puntenkoers perfect op het WK baanwielrennen. Haar beloning: de regenboogtrui.

"Ik heb er nog eens alles uitgegooid", vertelde Kopecky bij Sporza over haar inspanningen tijdens de puntenkoers. "Ik kon de wedstrijd enorm goed lezen en wist wanneer ik moest gaan of wanneer ik puntjes moest rapen. Alles viel op zijn plaats, wat nodig is als je wereldkampioen wil worden." Wat een jaar is het geweest voor Kopecky, met ook veel pech, maar nu deze gouden medaille. "Deze regenboogtrui maakt heel veel goed. Ik stond zelf een beetje versteld van hoe mijn benen aanvoelden deze week, terwijl ik naar hier kwam met het idee dat het mentaal toch een beetje op was." Er zat dan toch nog wat op. Nu mag de riem er even af, al is het seizoen nog niet helemaal gedaan, want Kopecky gaat ook nog het veld induiken. "Maar dat doe ik zonder enige verwachtingen."