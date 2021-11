Sport-Vlaanderen Baloise haalt met Jules Hesters opnieuw een pistetalent binnen: details over contract bekend

Sport-Vlaanderen Baloise haalt toptalenten binnen als het over het werk op de piste gaat. Hesters vervoegt het Belgische team ook, nadat eerder Tuur Dens reeds diezelfde keuze maakte. Sport-Vlaanderen Baloise kondigde de komst van Hesters aan op zijn site.

"Sport Vlaanderen - Baloise verwelkomt met ingang van 1 januari 2022 de 22-jarige (volgende week 23) belofte Jules Hesters als prof", staat er te lezen. "Gentenaar Jules Hesters (11 november 1998) is pistier en wegrenner en is momenteel aangesloten bij de Nederlandse continentale ploeg Beat Cycling."

Ze weten bij Sport Vlaanderen maar al te goed welk vlees ze in de kuip hebben met Hesters. "Op 24 oktober laatstleden behaalde hij nog een knappe vijfde plaats in de afvalling tijdens de Wereldkampioenschappen Baanwielrennen voor eliterenners. Het goud was voor de Italiaan Elia Viviani. Bij de beloften heeft Jules drie Europese titels in de ­afvalling."



Jules Hesters tekende bij Sport Vlaanderen-Baloise een contract voor 2022 en 2023 en ligt dus vast voor de komende twee seizoenen.