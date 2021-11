Deceuninck-Quick.Step beloont Italiaan voor sterke Tour met contractverlenging voor twee jaar

Opnieuw een renner die nog een paar jaar aan boord blijft bij Deceuninck-Quick.Step. De Italiaan Mattia Cattaneo heeft zijn contract verlengd. Cattaneo tekende bij tot het einde van 2023. Dit jaar wist hij vooral te charmeren in de Tour.

In zijn tweede jaar bij Deceuninck-Quick.Step reed Cattaneo voor het eerst de Tour en dat werd meteen een meevaller. Cattaneo reed in meerdere etappes aanvallend en eindigde tvaalfde in het algemeen klassement. In twee tijdritten was hij goed voor een toptiennotering.

Cattaneo geeft nu ook zelf aan dat het beter ging dan verwacht en dat hij wil blijven investeren in zijn tijdritcapaciteiten. Bij Deceuninck-Quick.Step zijn uiteraard wel meer renners uitgegroeid tot sterke tijdrijders en die weg wil Cattaneo verder inslaan de komende twee jaar.