🎥 Zesdaagse van Gent geneutraliseerd na zware val van Mark Cavendish en Lasse Norman Hansen

Jasper De Buyst maakte een slipper. Volgens de renner zou er een flesje water op de piste gevallen zijn en was het daardoor spekglad.

Mark Cavendish en wereldkampioen Lasse Norman Hansen kwamen allebei zwaar ten val, nadat Kenny De Ketele moest uitwijken voor De Buyst.

Alle renners stonden snel weer recht, maar Mark Cavendish gaat normaal niet meer van start voor de laatste 50 ronden. De Brit werd op een brancard buiten gedragen, maar hij wuifde wel onder luid applaus van het publiek.

After his crash @MarkCavendish is back on his feet and walking. Also @Lasse_Norman seems to be doing well. #zesdaagsegent #ghent6day pic.twitter.com/hYAZrv9tW7