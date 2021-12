De Ketele pleit voor pistescholing: "De universiteit van het wielrennen"

Kenny De Ketele heeft een nieuwe job als bondscoach van het baanwielrennen. Voor hem is de piste dé manier ter voorbereiding op een wegcarrière.

"Wat mij betreft is baanwielrennen de universiteit van het wielrennen. Jonge renners kunnen er echt heel veel beter van worden. Ze zouden het als een uitdaging moeten zien om eens op de piste te rijden. De piste is ook veel veiliger dan de weg", aldus Kenny De Ketele in De Tribune.

Olympische deelname?

"In veel klassieke wegritten hebben we de laatste tijd gezien dat een achtergrond op de piste, in de cross of het mountainbike een goed pad is voor een mooie carrière op de weg."

"Waarom dan als 22-jarige niet proberen om je in het mountainbike of op de piste te richten op een olympische deelname? Van daar kan je prima doorgroeien naar de weg."