EK baanwielrennen komt in 2024 naar Nederland

Het Nederlandse Apeldoorn heeft de organisatie van het EK baanwielrennen voor 2024 toegewezen gekregen.

Dat heeft de Europese wielerbond UEC vandaag laten weten in een perscommuniqué. Het EK zal plaatsvinden van 14 tot en 18 februari in het Omnisport.

“Het Europees kampioenschap baanwielrennen is altijd een aantrekkelijk en belangrijk evenement geweest en dat is straks in 2024 nog meer het geval, aangezien het EK dicht tegen de Olympische Spelen in Parijs aanzit. De Spelen beginnen vijf maanden later”, aldus Enrico Della Casa, de voorzitter van de UEC.

In 2011, 2013 en 2019 was Omnisport al gastheer voor het EK. In 2018 werd het WK baanwielrennen er gehouden.