Titelverdedigster zal niet aantreden in de Amstel: "Marianne wil trainen zodat ze uitgerust aan start Parijs-Roubaix staat"

We meldden het eerder al: Marianne Vos zal haar titel niet verdedigen in de Amstel Gold Race op zondag. Ze wil absoluut nog één grote klassieker op haar conto schrijven.

We krijgen geen Marianne Vos te zien in de Amstel Gold Race die nu zondag wordt gereden. De Nederlandse klassieker zal het zonder één van zijn beste rensters moeten doen. Vos verkiest om de Amstel Gold Race aan zich voorbij te laten gaan om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op Parijs-Roubaix, die volgende week zondag op het programma staat.

Vos heeft bijna alles gewonnen wat er te winnen valt. Parijs-Roubaix is één van de die wedstrijden die nog ontbreekt op haar palmares. De Nederlandse wereldkampioene werd vorig jaar tweede in Parijs-Roubaix en is dus heel gebrand om nu als eerste over de streep te komen in de klassieker.

We willen u ook de quotes van ploegleidster Lieselot Delcroix niet onthouden: "Marianne eindigde vorig jaar 2e in Parijs-Roubaix. Ze heeft besloten om dit weekend niet mee te koersen in de Amstel Gold Race. Marianne wil liever trainen zodat ze fit en uitgerust aan de start staat van Parijs-Roubaix."