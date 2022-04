Tom Dumoulin is klaar voor de Amstel Gold Race: "Ik start met hoop en ambitie"

Tom Dumoulin is er terug bij in de Amstel Gold Race na zijn sabbatjaar. Vorig jaar stond hij nog als toeschouwer aan de kant, maar nu staat hij terug aan de start.

Het Laatste Nieuws had een interview met Tom Dumoulin. Hij ziet zich niet als één van de topfavorieten, maar is er wel klaar voor. ''Als wielrenner ga ik voor een wedstrijd niet zeggen dat de vorm niet goed is en dat ik niet goed getraind heb. Als je met zo'n mindset aan een wedstrijd begint, kan je beter niet starten. Als de vraag is: 'Heb je kansen?', dan is het antwoord ja. Mijn rol is nu vrij, ook omdat Van Aert en Roglic er niet bij zijn. Ik start met hoop en ambitie", zegt Dumoulin.

De zin en het optimische om te koersen is duidelijk terug bij Dumoulin. Van stress heeft hij alvast geen last. ''Spannend? Dat valt wel mee. Vroeger was de spanning er al drie dagen van tevoren. Nu komt ze maar de ochtend van de koers. Zondag dus.""