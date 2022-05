België met Jules Hesters en Tuur Dens 5e in de ploegkoers op de Nations Cup in Milton

Jules Hesters en Tuur Dens zijn voor België 5e geëindigd in de ploegkoers op de Nations Cup in Milton. Katrijn de Clercq is 15e geëindigd in het omnium.

In de ploegkoers vertegenwoordigden Jules Hesters en Tuur Dens België op de Nations Cup in Milton. In totaal haalden ze 19 punten. Dat was goed voor een 5e plaats. Het goud was voor Nederland met 74 punten. Katrijn de Clercq reed voor België het omnium. Enkel in de afvalling kon ze veel punten pakken. Na 4 onderdelen eindigde ze 15e met 44 punten. Het goud was voor Elisa Balsamo met 117 punten.