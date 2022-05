Tom Pidcock wint in Nove Mesto, Rebecca McConnell wint bij de vrouwen

Tom Pidcock heeft de wereldbeker mountainbike in Nove Mesto gewonnen. Bij de vrouwen won Rebecca McConnell.

In Nove Mesto stond een volgende wereldbekermanche mountainbike op het programma. Bij de mannen won Tom Pidcock in de sprint van de Roemeen Dascalu. Hij had het moeilijk om het wiel van Dascalu te houden, maar Pidcock hield vol en won in de sprint. Het is de 2e wereldbekerwinst van Pidcock. Nino Schurter werd 3e.

Bij de vrouwen was Rebecca McConnell de sterkste. Zij kwam solo aan voor Loana Lecomte en Jenny Rissveds. Het is de 3e winst op een rij voor McConnell.