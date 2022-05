Weinig succes voor België op de slotdag van de Nations Cup in Milton: geen medailles

Op de slotdag van de Nations Cup in Milton heeft België geen medaille meer kunnen veroveren. In totaal haalde België 1 medaille in Milton dankzij goud voor Jules Hesters in de afvallingsrace.

De slotdag van de Nations Cup in Milton zorgde voor niet veel succes meer voor België. In de keirin haalde Nicky Degrendele de 2e ronde niet. In de ploegkoers eindigden Marith Vanhove en Katrijn de Clercq op een 10e plaats. Jules Hesters was in het omnium 13e, waarin hij betere met mindere prestaties afwisselde.

In totaal heeft België in medaille behaald. Jules Hesters zorgde op dag 2 voor een gouden medaille door de afvallingsrace te winnen. De volgende Nations Cup is van 7 tot 10 juli in het Colombiaanse Cali.