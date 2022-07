Belgische kampioenen crosscountry zijn gekend: titelverdedigers winnen opnieuw, Jens Adams derde bij de mannen

In het mountainbike is het Belgisch Kampioenschap crosscountry doorgegaan. De titelverdedigers waren opnieuw aan het feest.

Bij de mannen verlengde Jens Schuermans zijn Belgische titel. Schuermans won met een voorsprong van 39 seconden op De Froidmont. Ook enkele veldrijders onderstreepten hun mountainbikeskills. Jens Adams werd derde en veroverde brons, Laurens Sweeck werd vijfde.

Bij de vrouwen moest Emeline Detilleux met pech afrekenen en zo ging Githa Michiels naar de leiding in de wedstrijd. Detilleux knokte echter terug en ging nog vlot op en over Michiels naar een volgende nationale titel in Houffalize.