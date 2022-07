'Een extra race voor Peter Sagan: hij rijdt het WK e-MTB'

Peter Sagan rijdt het WK e-MTB. Dat meldt La Gazzetta dello Sport.

Op 26 augustus is er het WK e-MTB. Volgens La Gazzetta dello Sport zal daar een opvallende naam aan de start staan. Peter Sagan zal in Les Gets meedoen.

Voor Sagan is het niet de 1e keer dat hij meedoed aan een mountainbikewedstrijd. Hij nam deel aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Daar werd hij na pech gedubbeld en werd hij uit de wedstrijd genomen.

Voor het WK e-MTB zal Sagan in Hamburg rijden. Na dat WK volgen nog Plouay, Québec en Montréal. Uiteindelijk werkt hij toe naar het WK op de weg in Australië.