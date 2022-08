Robbe Ghys pakt zilver in de puntenkoers, Katrijn De Clercq is 8e in de scratch

Robbe Ghys heeft zilver behaald in de puntenkoers op het EK Baanwielrennen. Hij vocht een verbeten strijd uit met Benjamin Thomas.

Het was meteen duidelijk dat Robbe Ghys in de puntenkoers voor de medailles zou meedoen. Bij de 1e tussensprints sprokkelde hij meteen punten. Ook pakte hij 20 extra punten door helemaal rond te rijden.

Zijn grootste concurrent was wereldkampioen Benjamin Thomas. De Fransman won de 1e tussensprint en pakte ook een bonusronde. Later pakten Ghys en Thomas nog een paar bonusronden. Daardoor lag de concurrentie ver achter. Het was duidelijk dat een van hen Europees kampioen zou worden.

In het slot had Thomas enkele punten voorsprong. Ghys pakte 2 punten terug op Thomas in de voorlaatste tussensprint. Zo kwam hij op 2 punten van Thomas te staan, maar Thomas zette in de laatste sprint de puntjes op de i. Hij won de slotsprint en kroonde zich zo tot Europees kampioen. Ghys moest zich tevreden stellen met zilver.

KATRIJN DE CLERCQ 8E IN DE SCRATCH

Voor de puntenkoers was er de scratch bij de vrouwen. Heel simpel: wie de sprint op het einde won, kroonde zich tot Europees kampioen. Katrijn De Clercq vertegenwoordigde België. Aan Sporza zei ze dat ze wou aanvallen en zo de sprint wou ontlopen, maar ze de kans niet kreeg volgens haar. Uiteindelijk werd er gesprint. De Clercq eindigde op plaats 8. De Europese titel was voor Anita Yvonne Stenberg uit Noorwegen.