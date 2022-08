EK baanwielrennen: Lotte Kopecky 4e in het omnium, Fabio Van Den Bossche 6e

Geen nieuwe medaille voor Lotte Kopecky op het EK baanwielrennen. Ze eindigde 4e in het omnium. Bij de mannen is Fabio Van Den Bossche in het omnium 6e geëindigd.

Lotte Kopecky kwam traag op gang tijdens het omnium. Tijdens het 1e onderdeel, de scratch, mengde ze zich niet echt in de debatten. In de eindsprint werd ze uiteindelijk 8e. Ook in het volgende onderdeel, de temporace, reed ze anoniem me. Uiteindelijk werd ze 8e. Daarna volgde de afvalling. Daarin eindigde Kopecky 2e. Zo schoof ze op naar plaats 4 in het klassement.

Alles werd beslist in de afsluitende puntenkoers. Kopecky ging voor de bonusronde. Ze slaagde ook in haar opzet, maar dan werd de puntenkoers stilgelegd door een zware val. Net op het moment dat ze weer voor een bonusronde aan het gaan was.

Na de herstart werd Kopecky geschaduwd door de Italiaanse Rachele Barbieri. Daardoor was een nieuwe bonusronde zo goed als onmogelijk. Op een moment van onoplettenheid kon Barbieri ontsnappen en ze reed al snel rond. Daardoor won zij de Europese titel. Kopecky eindigde uiteindelijk 4e.

NAGELBIJTER BIJ DE MANNEN

Bij de mannen was Fabio Van Den Bossche uitstekend begonnen aan het omnium. Hij won de scratch. In de temporace eindigde hij 3e, maar hij stond na 2 nummers nog steeds aan de leiding in het klassement. Daarna volgde een minder nummer. In de afvalling werd Van Den Bossche er snel uitgereden. Hij eindigde 9e en zakte in het klassement naar plaats 3.

In de afsluitende puntenkoers was alles nog mogelijk. Van Den Bossche koos dezelfde tactiek als Kopecky en mengde zich niet echt in de sprints. Daardoor viel hij al snel van het podium. Van Den Bossche probeerde nog het via een bonusronde, maar alleen rondgaan was moeilijk. Hij eindigde uiteindelijk 6e. Het goud was voor de Fransman Donavan Grondin. Hij besliste het omnium in de eindsprint.