Kenny De Ketele maakt balans op na EK baanwielrennen

Dinsdag was de slotdag van het EK baanwielrennen in München. Tijd om een analyse te maken.

Twee Europese titels voor Lotte Kopecky en in het totaal vijf medailles is het Belgische rapport van het EK baanwielrennen. “Het was een heel goed EK”, zei bondscoach Kenny De Ketele. “We kunnen alleen maar tevreden zijn. In nagenoeg alle onderdelen hebben we goed gepresteerd. We hadden hier wel op gehoopt, maar het is niet makkelijk in een postolympisch jaar. De jongens hebben veel ruimte gekregen om op de weg te rijden. Met een korte voorbereiding op dit EK staan we er. Dat belooft alleen maar voor het vervolg. De toekomst lacht ons toe.”

Op de slotdag volgde nog brons in de ploegkoers met Robbe Ghys en Fabio Van den Bossche. “Ze hebben heel attractief gekoerst, maar er stond vandaag geen maat op Duitsland en Roger Kluge. Robbe en Fabio zijn door dit EK niet opeens zeker van hun plaats. Lindsay De Vylder en Jules Hesters blijven hen pushen. We zijn met vier voor twee plaatsen. Ze kunnen niet op hun lauweren rusten.”

“Het is alleen maar goed om in de breedte heel sterk te zijn. Voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024 moeten we ons volgend jaar eerst nog plaatsen. En dan zullen we wel zien wie er rijdt. Of misschien wordt voor sommige jongens het omnium wel een prioriteit. Alles ligt nog open.”