Lotte Kopecky wil ook op het WK baanwielrennen medailles pakken: "Ook met het oog op de Spelen in Parijs"

Lotte Kopecky is het speerpunt binnen de Belgische selectie voor het WK baanwielrennen in Saint-Quentin-en-Yvelines (12-16 oktober). Ze gaat met ambities naar Frankrijk en keek op een persconferentie ook al naar de toekomst.

Op het WK baanwielrennen zal Lotte Kopecky aan 3 disciplines meedoen. Dat zijn de afvalling, de puntenkoers en de ploegkoers. De ploegkoers zal ze samen met Shari Bossuyt rijden. "Ik ben benieuwd hoe we zullen staan tegenover de concurrentie", vertelde Kopecky op een persconferentie in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx. "Het zal een goede test zijn met het oog op de Olympische Spelen van Parijs in 2024."

Ook op het WK wil Kopecky opnieuw voor de medailles gaan. Ze won al 2 keer goud op het EK in München en zilver op de WK-wegrit in Wollongong. "Het is niet echt van moeten meer", ging Kopecky verder. "Maar de piste laat me gewoon niet los. Ik wil nog een keer knallen die piste."

Naast ambities voor de piste heeft Kopecky ook nog ambities op de weg: "Ik heb al de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen gewonnen, maar ik zou graag ook nog Parijs-Roubaix willen winnen. Dat is mijn droomkoers. Ook wil ik presteren op het Super-WK in Glasgow. Het WK in Wollongong heeft me hongeriger gemaakt en ik wil ooit de regenboogtrui veroveren."

Over het WK in Wollongong, waar Kopecky zilver pakte, wist Kopecky nog wat te vertellen: "Ik ben er blijven aan denken en die koers al een paar keer gereden. Met de info die ik toen had, was het logisch dat ik niet op Annemiek van Vleuten reageerde. Ik moest gokken. Anders zou Silvia Persico profiteren. Als ik geweten had dat ik nog zo veel overschot had en dat de rest kapot zat, dan zou ik wel achter van Vleuten gereden zijn."