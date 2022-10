Dit is het programma van het WK baanwielrennen (12-16 oktober) en de Belgische deelnemers

In Parijs vindt van 12 tot 16 oktober het WK baanwielrennen plaats. In dit artikel vindt u het volledige programma per dag en waar er eventueel Belgen aan de start staan.

Woensdag 12 oktober Scratch vrouwen, teamsprint vrouwen, teamsprint mannen, kwalifcaties ploegenachtervolging mannen (4 deelnemers) Belgen: Katrijn De Clercq (scratch vrouwen), Thibaut Bernard, Tuur Dens, Gianluca Pollefliet, Brent Van Mulders, Noah Vandenbranden (ploegenachtervolging mannen) Donderdag 13 oktober Ploegenachtervolging mannen (4 deelnemers), afvalling vrouwen, keirin mannen, scratch mannen, ploegenachtervolging vrouwen, kwalificaties, achtste finales en kwartfinale sprint vrouwen Belgen: Thibaut Bernard, Tuur Dens, Gianluca Pollefliet, Brent Van Mulders, Noah Vandenbranden (ploegenachtervolging mannen), Tuur Dens (scratch mannen), Lotte Kopecky, (afvalling vrouwen), Nicky Degrendele (sprint) Vrijdag 14 oktober Puntenkoers mannen, 1 km tijdrit mannen, individuele achtervolging mannen, individuele sprint vrouwen, omnium vrouwen Belgen: Fabio Vandenbossche (puntenkoers mannen), Shari Bossuyt (omnium vrouwen), Nicky Degrendele (sprint) Zaterdag 15 oktober 500 m tijdrit vrouwen, ploegkoers vrouwen, individuele achtervolging vrouwen, omnium mannen Belgen: Jules Hesters (ominium mannen), Marit Vanhove (indivduele achtervolging vrouwen), Shari Bossuyt en Lotte Kopecky (ploegkoers vrouwen) Zondag 16 oktober Puntenkoers vrouwen, individuele sprint mannen, ploegkoers mannen, keirin vrouwen, afvalling mannen Belgen: Lindsay De Vylder en Fabio Van den Bossche (ploegkoers mannen), Jules Hesters (afvalling mannen), Nicky Degrendele (keirin vrouwen), Lotte Kopecky (puntenkoers vrouwen)