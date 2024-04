Thibau Nys laat zich uit over van der Poel en van Aert

In 'normale' omstandigheden zou Thibau Nys dezer dagen een absolute wereldster in België zijn. Hij is nog steeds maar 21, won al mooie crossen en onlangs ook ngo een rit in de Ronde van Romandië. Maar toch is dat niet helemaal het geval.

Thibau Nys - zoon van Sven Nys, die andere gewezen wereldtopper in het veldrijden - heeft al heel wat mooie dingen laten zien. Zijn ritzege in de Ronde van Romandië is een teken dat hij het ook op het allerhoogste niveau op de weg kan.

En in de cross liet hij al heel veel mooie dingen zien. Toch staat Nys op dit moment een beetje in de schaduw van Mathieu van der Poel en Wout van Aert, twee andere crossers die de voorbije jaren wereldfaam hebben gemaakt.

© photonews

"Ja, soms is het kut om in dezelfde generatie te koersen als Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Ik snap vanwaar die vraag komt", aldus Thibau Nys over de huidige sterke generatie wielrenners. Toch ziet hij ook positieve zaken.

Vereerd om deeltje te zijn van het circus

"Aan de andere kant vind ik het ook niet erg, want ik ben vereerd om ertussen te mogen rijden en een klein deel te zijn van het circus dat zij opvoeren. Ze brengen onwijs veel respect op bij de mensen", aldus nog Nys bij Gossip Guy.

"Het is een nooit vertoond niveau misschien wel. Het is cool, al worden de prestaties van andere renners zo wel een beetje overschaduwd en onderschat, want het is ongelooflijk wat ze neerzetten. Er is geen haat, ik zit er niet mee in."