Mathieu van der Poel doet opvallende uitspraak over einde van zijn carrière

Mathieu van der Poel beleeft hoogdagen in het wielrennen. Al beseft de wereldkampioen ook heel erg goed dat er moment zal komen dat het allemaal voorbij is.

Mathieu van der Poel fietste de voorbije jaren heel wat prijzen bij elkaar. Het mag duidelijk zijn dat de Nederlander op de top van zijn kunnen zit. Dat liet hij eerder al horen en dan is het ook logisch dat hij al even denkt aan het moment dat het voorbij zal zijn.

“Ik weet niet wat de toekomst brengt”, vertelt hij in Titanen. “Niemand weet dat. Ik besef dat er een moment zal komen dat het allemaal minder flitsend zal zijn, dat ik minder zal winnen, dat er een nieuwe generatie zal opstaan en het me moeilijker zal maken.”

Hij komt stilaan op het punt dat hij alles gewonnen heeft wat hij wou winnen in zijn carrière. “Alleen wil ik daar nu niet aan denken, om de eenvoudige reden dat ik nog altijd het gevoel heb dat ik aan het verbeteren ben”, ziet de Nederlander als goede reden om verder te doen.

Passie en boterham

Toch is het moeilijk in te schatten, zo zag hij ook bij anderen. “Ik hoop vooral dat ik niet te lang zal blijven koersen. Ik hoop op een deftig niveau en op een hoogtepunt te kunnen afsluiten in plaats van tegen beter weten in wat te blijven aanmodderen. Er zijn genoeg voorbeelden die wel in die val zijn getrapt.”

Al begrijpt Van der Poel ook wel dat het heel erg verleidelijk is om te blijven doordoen. “Ook al is het niet wat het is geweest. Fietsen is je passie, je doet het nog graag, je verdient goed je boterham… Waarom zou je het dan niet doen?”