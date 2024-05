Ex-wereldkampioen kroont zich tot Belgisch kampioen gravel, Van Avermaet grote pechvogel

In Turnhout heeft Gianni Vermeersch zich voor het eerst tot Belgisch kamioen gravel gekroond. In de sprint was hij net iets sneller dan Thomas Joseph en Daan Soete.

Dries Van Gestel maakte er in zijn thuisbasis Turnhout een lastige koers van en na de eerste van drie ronden had hij een voorsprong van een halve minuut. Maar Van Gestel werd wel opnieuw ingerekend. Voormalig wereldkampioen Gianni Vermeersch maakte als eerste de aansluiting, daarna volgden ook nog Greg Van Avermaet, Daan Soete, Thomas Joseph, Yves Coolen en Toon Aerts. Van Gestel moest op 60 km van de streep afhaken, Van Avermaet kreeg tien kilometer later af te rekenen met een lekke band. Van Avermaet moest bijzonder lang achtervolgen, maar hij kwam op 3 kilometer van de streep toch weer vooraan aansluiten. Vermeersch pakt titel, Van Avermaet en Aerts naast podium Van Avermaet sloot samen met Lawrence Naesen en Aaron Verwilst aan bij het quartet Vermeersch, Aerts, Soete en Joseph. Maar Van Avermaet zat door zijn beste krachten heen en sprintte niet mee voor de zege. Joseph probeerde de rest te verrassen, maar ex-wereldkampioen Gianni Vermeersch liet het niet gebeuren. Hij pakte de Belgische titel, voor Soete en Josep. Toon Aerts werd vierde, Greg Van Avermaet vijfde.