Met de Olympische Spelen in Parijs van 2024 in het achterhoofd begint Lotte Kopecky aan het WK baanwielrennen

In Saint-Quentin-en-Yvelines (ten westen van Parijs) start woensdag het WK baanwielrennen.

Na 43 koersdagen en overwinningen in de Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen en zilver op het WK op de weg begint Lotte Kopecky woensdag aan het WK baanwielrennen.

Met een goud in de afvalling en de puntenkoers op het EK in augustus is Kopecky zeker medaillekandidaat. Op het WK vorig jaar pakte ze in de puntenkoers goud en ze heeft dus een titel te verdedigen. Met het oog op Parijs 2024 is ook de ploegkoers met Shari Bossuyt belangrijk.

“De Olympische Spelen van Parijs 2024 zitten in mijn hoofd. Ik kan de piste daarom niet zomaar links laten liggen. We bouwen dus verder aan de toekomst. Dit is een zeer goede test naar de Spelen toe”, zegt ze bij Sporza.

Kopecky start in de afvalling (woensdag), ploegkoers (zaterdag) en puntenkoers (zondag).