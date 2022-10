De Belgische achtervolgingsploeg droomt van een medaille op de Spelen van 2024 in Parijs

De Belgische achtervolgingsploeg maakte op de 1e dag van het WK baanwielrennen in Saint-Quentin-en-Yvelines veel indruk. Ze verpulverden het Belgisch record. Ze eindigden 8e, maar dromen ook van meer.

3'52"480 is de nieuwe Belgische toptijd in de ploegenachtervolging. Dat was 3 seconden sneller dan het vorige Belgische record die Noah Vandenbranden, Tuur Dens, Thibaut Bernard en Gianluca Pollefliet op het EK voor beloften eerder dit jaar reden.

Het leverde hen een plaats in de 1e ronde op en uiteindelijk waren ze goed voor een 8e plaats. Maar ze dromen van meer. Ze willen uit het niets een medaille op de Olympische Spelen in Parijs halen.

Daarvoor wil Tim Carswell mee voor zorgen. Hij deed met Nieuw-Zeeland al hetzelfde in 2008 en 2012 door brons te winnen. Bij het sollicitatiegesprek sprak Carswell de ambitie al uit en bij de Belgian Cycling moesten ze even slikken. Dat vertelde Frederik Broché aan Het Nieuwsblad.

Carswell kreeg carte blanche van de federatie en ging met de talenten aan de slag. Er wordt met een apart team specifiek en anders getraind. Ook investeren ze in het project. Ze gaan naar de wedstrijden van de Nations Cup en maken qua materiaal een inhaalbeweging. De federatie is namelijk bezig met nieuwe fietsen.