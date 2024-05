Ex-winnaar Tom Dumoulin neemt Giro-organisatie stevig op de korrel

Zaterdag gaat me de Giro d'Italia eindelijk de eerste grote ronde van het jaar van start. Ex-winnaar Tom Dumoulin is toch kritisch over het parcours.

In 2017 won Tom Dumoulin zelf de Giro toen hij op de slotdag nog voorbij Thibaut Pinot, Vincenzo Nibali en Nairo Quintana ging in een tijdrit van 30 kilometer. De Nederlander had in die Giro ook al acht dagen het roze gedragen.

Dit jaar is de Sloveen Tadej Pogacar de grote topfavoriet. De organisatie van de Giro kon hem verleiden om aan de start te komen en tekende een relatief makkelijke Giro uit. Zo kan de Sloveen deze zomer ook nog de Tour rijden.

Dumoulin kritisch voor Giro-parcours

Dumoulin wordt niet echt warm van het parcours van de Giro. "De laatste week is niet megazwaar. Ik mis een beetje een iconische aankomst, zoals de Mortirolo of de Zoncolan", zegt hij bij In het Wiel.

"Ik mis dat de koers toewerkt naar een hoogtepunt, een epische koninginnenrit. Dat vind ik wel een beetje jammer", zegt de Nederlander. Al zal Pogacar wellicht wel snel de touwtjes in handen nemen.

Toch ziet Dumoulin de Italiaanse fans wel veel goedmaken, omdat zij veel liefde en passie hebben voor de koers. "Dat komt in de Giro heel erg naar boven. Ook als buitenlandse renner is dat fantastisch. Ik werd in 2017 net zo hard aangemoedigd als Nibali. Dat zul je in Frankrijk nooit zien."