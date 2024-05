Zwaar gevallen Amy Pieters sleept ploeg van Lotte Kopecky voor de rechter

Amy Pieters (32) daagt haar ex-ploeg SD Worx-Protime voor de rechter. De zwaar gevallen Nederlandse wil dat de ploeg erkent dat ze een contract voor onbepaalde tijd heeft.

Eind 2021 kwam Amy Pieters tijdens een trainingsstage in Spanje zwaar ten val. Ze liep daarbij een hersenletsel op en zal nooit meer in het peloton kunnen terugkeren. De Nederlandse wordt ook nooit meer de oude.

Pieterse reed sinds 2017 voor de Nederlandse ploeg en op 1 januari 2023 werd haar contract beëindigd. Daarmee verloor ook Pieters ook haar financiële ondersteuning die ze nodig heeft voor haar revalidatie.

De Nederlandse wil via een Nederlandse kantonrechter nu SD Worx-Protime erkent dat Pieterse een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur had. De ploeg vindt echter dat de zaak bij het arbitragecommissie van de internationale wielerbond UCI moet behandeld worden.

Contract onbepaalde duur Pieters

Een rechter in Maastricht velde al een tussenvonnis en stelde dat de zaak in Nederland kan afgehandeld worden. De rechter moet nu bepalen of Pieters een contract van onbepaalde duur had en hoe lang dat dan moet duren.

Renners kunnen namelijk niet tot hun 65ste in het peloton fietsen. Volgens Pieters’ advocaat Nick Poggenklaas is dat echter niet relevant, omdat er over renners niets in de Nederlandse wet vermeld staat. Voor voetballers is er wel een uitzondering.

"Ik snap dat dat schuurt, maar dat is nu eenmaal zoals het in de wet geregeld is", zegt Poggenklaas bij De Telegraaf. "Na drie opeenvolgende contracten volgt een contract voor onbepaalde tijd. In feite is dit niet een andere kwestie dan de vraag of bezorgers van Deliveroo wel of niet in vaste dienst zijn."