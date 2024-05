Gianni Vermeersch doet na alle werk voor Mathieu van der Poel speciaal verzoek aan Alpecin-Deceuninck uit de doeken

Gianni Vermeersch was op de kasseien al van vitaal belang voor Mathieu van der Poel. Dan mocht het op onverharde wegen wel eens aan hem zelf zijn.

Gianni Vermeersch is al eens wereldkampioen gravel geworden en heeft daar nu in Turnhout nog een Belgische titel bij gedaan. Er is dan ook een vaststelling te doen die absoluut niet te ontkennen valt. "Dit is duidelijk een discipline die mij heel goed ligt", verklaart Vermeersch, die ook een veldritachtergrond heeft, bij Sporza.

Na al het werk dat hij voor Mathieu van der Poel gedaan had - onder meer door zelf een hele sterke Parijs-Roubaix te rijden - mocht Vermeersch ook met vertrouwen aan de start staan. "Ik wist dat de conditie na een heel goed voorjaar op punt stond. Ik had ook speciaal aan de ploeg gevraagd om naar het BK gravel te mogen."

VERMEERSCH TOPFAVORIET OP BK GRAVEL

Opvallend dat die deelname er kwam op uitdrukkelijke vraag van de renner zelf. En gelukkig is Alpecin-Deceuninck dus meegegaan in dat verhaal. "Ik ben des te blijer dat ik het kan afronden." Zo simpel is dat niet, want door zijn wereldtitel werd Vermeersch vooraf ook al zowat bekeken als de grote topfavoriet.

Daar is de opvolger van Jasper Stuyven zich van bewust. "Op papier lijkt het misschien gemakkelijk, maar de anderen wisten ook dat mijn vorm goed was."