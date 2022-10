Tuur Dens komt iets te vroeg op kop in de scratch en pakt net geen medaille

Geen nieuwe medaille voor België op het WK baanwielrennen.

In een scratch wordt bij de mannen 15 kilometer of 60 ronden afgewerkt. De eerste over die over de streep komt pakt het goud. Op het WK pakte Tuur Dens (22) vorig jaar het zilver in de scratch.

Halfweg de wedstrijd waren er nog altijd geen aanvallen geweest en het kwam dan ook aan op een sprint. Dens moest onderweg enkele gaatjes dichten en dat koste hem wat krachten.

Op twee ronden van het einde kwam Tuur Dens op kop van het peloton. Net iets te vroeg want de Canadees Dylan Bibic zat klaar in zijn wiel. De Canadees pakte het goud, de Nederlander Eefting het zilver en de Japanner Kuboki het brons.

Tuur Dens eindigde op de onfortuinlijke vierde plaats en blijft zo met lege handen achter.