Lotte Kopecky wereldkampioen in de afvalling: "Geen mooier gevoel dan in de regenboogtrui te mogen rijden"

Lotte Kopecky is de nieuwe wereldkampioene in de afvalling, maar bij Sporza bleef ze gefocust.

Tijdens de wedstrijd had Lotte Kopecky steeds de controle. Op geen enkel moment kwam ze in de problemen. "Ik had een goed gevoel", vertelde ze aan Sporza.

"Het is ook niet zeker dat er nog medailles gaan volgen", ging Kopecky verder. "Er komen met het omnium, de ploegkoers en de puntenkoers nog 3 zware dagen aan. Zelf heb ik ook al gedacht dat het omnium misschien te veel is, maar ik heb toch wel al mooi die trui en medaille. De andere wedstrijden kan ik nu zonder druk rijden."

Ook maakt deze gouden medaille het zilver van in Wollongong wat goed. Er is geen mooier gevoel dan in deze trui te mogen rondrijden", besloot Kopecky.