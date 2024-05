Visma-Lease a Bike wil er niet van weten: Uijtdebroeks meteen van zijn witte wolk gehaald

Cian Uijtdebroeks veroverde zondag de witte jongerentrui na de eerste aankomst boven in de Giro. Bij Visma-Lease a Bike blijven ze echter bijzonder nuchter.

Voor Cian Uijtdebroeks was het een mijlpaal in zijn nog jonge carrière. Hij pakte voor het eerst in een grote ronde de witte jongerentrui. Wellicht de eerste van velen, want de komende dagen zijn de sprinters aan zet in de Giro.

Uijtdebroeks heeft al een voorsprong van 44 seconden op de Fransman Alex Baudin en 48 seconden voorsprong op Mauri Vansevenant. Topfavoriet Thymen Arensman volgt al op meer dan drie minuten van Uijtdebroeks.

Witte trui Uijtdebroeks geen doel voor Visma-Lease a Bike

"Mijn eerste trui in een grote ronde. Wauw. Ik dacht eerst dat het een misrekening was", reageerde Uijtdebroeks uitzinnig bij HLN. Bij zijn ploeg Visma-Lease a Bike was er echter veel minder euforie.

"De witte trui een doel? Neen!", zei ploegleider Addy Engels. "We willen met Cian een zo goed mogelijk klassement behalen, maar ook dat is een secundair doel. Het primaire doel is ritten winnen. Tijdens de Giro zullen we kijken of we die doelen eventueel moeten bijstellen."

Toch was Engels tevreden de prestaties van Uijtdebroeks. "We wisten dat Cian in goede doen was, maar de vierde plaats na het openingsweekend is onverhoopt. We zullen hem zo goed mogelijk proberen helpen in zijn klassementsambitie."