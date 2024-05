Zeer bijzonder: geen Michel Wuyts op zondag voor Giro-commentaar en daar is een duidelijke reden voor

De eerste ritten van de Giro d'Italia worden dit jaar ook uitgezonden op VTM. Met dus ook naar aloude traditie het commentaar van Michel Wuyts. Al geeft die voor de etappe van zondag even het stokje door. En daar is een duidelijke reden voor.

Michel Wuyts gaf tijdens etappe een het commentaar en zal dat ook in de komende etappes doen, maar zondag geeft hij het stokje voor een dag over aan Maxim Goethals. Dat is een journalist van het VTM Nieuws.

Het is DPG Media dat zelf met het nieuws naar buiten komt. Michel Wuyts geeft bij Het Laatste Nieuws meer uitleg over zijn snipperdag. En hij heeft dus wel degelijk een goede reden, want hij moet aanwezig zijn op een familiefeest.

© photonews

"Mijn jongste kleinzoon doet zijn communie. Gedurende mijn loopbaan als journalist en commentator heb ik al veel feestelijkheden moeten missen in het verleden. ‘De kleine’ stond erop dat ik er nu wél bij zou zijn", aldus Wuyts.

Kans voor Maxim Goethals

"Ik ben blij dat ik na overleg met de hoofdredactie een dagje respijt heb gekregen." En dus is het aan Maxim Goethals om zondag de wedstrijd van commentaar te voorzien. Die geeft aan weinig zenuwen te hebben en kijkt uit naar de kans.

Hij verwacht dat Pogacar op Oropa meteen de puntjes op de i zal zetten en een knappe overwinning gaat pakken, die bepalend kan zijn voor de rest van de Giro. Zondagavond zullen we meer weten over hoe de koers liep én hoe de vuurdoop van Goethals zal zijn."