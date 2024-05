Wout van Aert werkt aan comeback met andere Belgische pechvogel en pakt uit met heerlijke woordspeling

Er zijn te veel Belgische pechvogels dit seizoen, daar kunnen we het over eens zijn. Wout van Aert (op de foto met Sander De Pestel) is er zeker één van, Steff Cras ook.

Beide landgenoten waren slachtoffers van een zware valpartij. Wout van Aert in Dwars door Vlaanderen, Steff Cras in de Ronde van het Baskenland. De gevolgen waren zeker en vast niet min. Een sleutelbeenbreuk en meerdere gebroken ribben voor Van Aert. Een klaplong en gebroken ruggenwervels voor Steff Cras. Ondertussen zitten ze allebei wel opnieuw op de fiets en werken ze aan hun comeback. Dat doen ze ook in elkaars gezelschap. Ze zijn samen op pad gegaan voor een trainingstocht van meer dan 120 kilometer. Dit is te zien op de Strava-accounts van beide renners. Met ludieke uitspraken kunnen ze allebei wel weg, zo blijkt ook. VAN AERT EN CRAS HOUDEN HET LUDIEK "Allebei een Cras op de carrosserie", zegt Wout van Aert, een heerlijke verwijzing naar de naam van zijn trainingsmakker. Maar de Belg van TotalEnergies doet niet onder voor die van Visma-Lease a Bike. "Herentalse longafdeling on tours", zo omschrijft Steff Cras het uitje van de twee landgenoten dan weer. Cras kreeg overigens nog te maken met een ongemak. "Zonder huissleutel kun je niet binnen", weet hij ondertussen ook. Het is slechts een voetnoot in de vergelijking met de pijn die de renners hebben moeten doorstaan na hun valpartij. Het is alleszins al goed om te zien dat het bij hun twee de goede kant op gaat. VAN AERT EN CRAS WERKEN AAN COMEBACK Er circuleert ook een foto van hen twee tijdens hun fietstocht op sociale media. Het is nu uitkijken in welke wedstrijden ze hun comeback zullen maken.